Actualidade

A Euronext vai lançar um novo compartimento designado Euronext Access+, que pretende ser um "trampolim" para a admissão de 'star-ups' e pequenas e médias empresas (PME) gazela ao mercado, anunciou hoje a gestora de bolsas pan-europeia.

"Desenhado para 'start-ups' e PME, o Euronext Access+ vai auxiliar as empresas numa suave transição e na adaptação a outros mercados Euronext, nomeadamente no que respeita à comunicação com os investidores e à transparência", realçou em comunicado a entidade.

Além disto, a Euronext sublinhou que o novo compartimento (que integra o Euronext Access), "será um trampolim para outros mercados Euronext" e que "as empresas admitidas ao Access+ beneficiam de apoio adicional e as suas acções terão maior visibilidade".