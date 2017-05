Actualidade

O Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas (CDSJ) condenou hoje a divulgação pelo jornal e pela televisão do Correio da Manhã (CM) do vídeo onde se mostra um alegado abuso sexual de uma jovem num autocarro do Porto.

Em comunicado, o CDSJ "considera que o vídeo sobre uma suposta violação publicado pelo Correio da Manhã no seu 'site' e exibido na CMTV atenta contra todas as regras do jornalismo e deve por isso ser retirado do 'site' e não deve ser exibido na sua emissão televisiva".

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) abriu hoje um processo para analisar o caso e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) manifestou "desagrado" face à divulgação de vídeos "contra a vontade dos seus intervenientes", bem como "qualquer ato de violência" retratado pelos mesmos.