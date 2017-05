Novo Banco

O Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários (SNQTB) lançou hoje um abaixo-assinado que pretende recolher 10.000 assinaturas a favor da proteção jurídica aos trabalhadores do Novo Banco, na mira de processos judiciais por parte dos clientes 'lesados'.

"Os trabalhadores do Novo Banco estão desprotegidos, face aos alegados processos que os 'lesados' emigrantes se propõem intentar, abrangendo quase 200 trabalhadores, bem como as ações que correm já, intentadas pelos 'lesados' residentes, sobre os trabalhadores do Novo Banco, que na boa fé comercializaram papel comercial do GES [Grupo Espírito Santo] (mais de uma centena já constituídos arguidos)", lê-se num comunicado do SNQTB.

Segundo o sindicato, "o Novo Banco terá preparado a contestação inicial, mas como as acusações são de burla, fraude, etc, configuram crimes públicos, em que as partes não poderão desistir".