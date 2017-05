Actualidade

Uma delegação do PCP, liderada pelo secretário-geral, Jerónimo de Sousa, está hoje reunida com o primeiro-ministro, António Costa, na residência oficial de São Bento, testemunhou a agência Lusa.

O encontro, que contará com outros elementos do executivo socialista, deve marcar o início das discussões com vista a aprovação do Orçamento do Estado para 2018.

A reunião é uma das que acontecem semanalmente entre os comunistas e elementos do Governo socialista, tal como outros partidos com os quais há acordos bilaterais para viabilizar a governação (BE e PEV).