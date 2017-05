Actualidade

O ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, frisou hoje que a ANA "tem direito" a incluir um aeroporto complementar no Montijo no seu contrato de concessão e desafia a Ryanair a investir mais em Portugal.

Pedro Marques foi questionado depois de o presidente executivo da companhia aérea de baixo custo Ryanair, Michael O'Leary, ter afirmado hoje de manhã que o aeroporto do Montijo não deve ser gerido pela ANA-Aeroportos de Portugal, para a "concorrência funcionar" e antecipar a abertura da infraestrutura complementar a Lisboa.

Sobre o contrato em vigor para a ANA gerir todos os aeroportos nacionais, incluindo o Montijo, O'Leary respondeu que cabe ao Governo decidir sobre o assunto, mas já depois disso Pedro Marques esclareceu o assunto.