Actualidade

O conselheiro nacional do CDS-PP Raúl Almeida insurgiu-se hoje contra a não convocação da comunicação social para cobrir a reunião do Conselho Nacional do partido, argumentando que "não beneficia a transparência e o funcionamento democrático".

"Não beneficia a transparência, o funcionamento democrático e a valorização do partido que, pela segunda vez que o Conselho Nacional é realizado em Lisboa, os jornalistas não tenham acesso à sede do partido nem a falar com os conselheiros em espaço próprio", afirmou à agência Lusa Raúl Almeida.

O Conselho Nacional do CDS-PP, o órgão máximo do partido entre congressos, reúne-se hoje à noite na sede nacional, em Lisboa, tendo como ponto da ordem de trabalhos a aprovação de coligações para as eleições autárquicas.