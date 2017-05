Novo Banco

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) está preocupada com o modo como a Lone Star irá gerir e vender os ativos do Novo Banco devido aos custos que poderá acarretar para os restantes bancos, através do Fundo de Resolução bancário.

Numa conversa hoje com jornalistas, o presidente da APB, Faria de Oliveira, falou do acordo feito entre o Banco de Portugal e o fundo norte-americano Lone Star para a venda do Novo Banco, tendo-se mostrado preocupado com a gestão que a Lone Star poderá fazer dos ativos do Novo Banco que são para alienar, nomeadamente do "valor de mercado a que vier a ser feita" essa venda, uma vez que dessas decisões podem resultar custos sobre o Fundo de Resolução.

O responsável pela associação que agrega os bancos a operar em Portugal considerou, assim, que é preciso garantir "a independência das pessoas" que vão integrar o comité que será criado para garantir que a Lone Star faz o melhor negócio possível e que as perdas imputadas ao Fundo de Resolução são as estritamente necessárias.