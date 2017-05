Actualidade

A Polícia Judiciária tem inspetores "no terreno" para averiguar o caso de uma rapariga que foi alegadamente vítima de abusos dentro de um autocarro, durante a Queima das Fitas do Porto, evento que terminou domingo.

"Temos gente no terreno. Estamos a recolher elementos para ver se há matéria para investigação. Neste momento ainda não foi instaurado nenhum inquérito", disse à Lusa fonte da Judiciária ligada ao processo, acrescentando que este caso será considerado um crime é semipúblico e, por essa razão, depende de queixa criminal para se avançar com uma investigação.

A edição de hoje do jornal Correio da Manhã (CM) divulga uma "alegada violação num autocarro do Porto" que, de acordo com "testemunhos e comentários que circulam em várias redes sociais, se terá passado durante a Queima das Fitas, que decorreu entre 07 e 14 de maio".