A Sonaecom registou um resultado líquido de 4,5 milhões de euros entre janeiro e março, que compara com o prejuízo de 12,7 milhões de euros em igual período do ano passado, anunciou hoje a empresa.

O volume de negócio cresceu 21,3% para 36,1 milhões de euros, impulsionado por um crescimento de 3,1% nas receitas de serviço e de 61,2% nas vendas, enquanto os custos operacionais subiram 20,5% para 36,9 milhões de euros.

"Os custos com pessoal cresceram 15% refletindo o aumento do número médio de colaboradores", revelou a Sonaecom no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).