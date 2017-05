Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) advogou hoje que um maior número de escalões de IRS, e portanto maior progressividade fiscal, é o método necessário para aliviar todos os que têm salários modestos mas com "grande carga fiscal".

"Essa é a única forma de aliviarmos pessoas que tendo salários modestos em Portugal já têm uma grande carga fiscal", disse Catarina Martins, falando sobre um aumento de escalões de IRS.

Na terça-feira, à SIC Notícias, a bloquista havia defendido a necessidade de "uma despesa fiscal em criação de escalões próxima dos 600 milhões de euros, no mínimo", para o Orçamento do Estado de 2018.