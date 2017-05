Actualidade

O Dia Internacional dos Museus é assinalado na quinta-feira, no Museu da Música, em Lisboa, por um recital da violoncelista Maria José Falcão, que vai tocar o violoncelo Stradivarius Chevillard-Rei de Portugal, acompanhada pela pianista Anne Kaasa.

O recital, às 18:00, é o segundo concerto do ciclo "Um Músico, Um Mecenas", que se iniciou no passado dia 13, com o guitarrista António Chaínho.

O violoncelo Stradivarius é datado de 1725 e está classificado como Tesouro Nacional. O instrumento pertenceu ao rei D. Luís (1838-1889), que tocava violoncelo, e é o único instrumento com a assinatura do construtor Antonio Stradivari existente em Portugal, tendo sido também conhecido por "Violoncelo Chevillard", por ter pertencido ao violoncelista belga Pierre Chevillard (1811-1877).