Actualidade

Trabalhadores da concessionária da mina de Neves-Corvo, no concelho alentejano de Castro Verde, contestaram hoje a pretensão da empresa de implementar um horário laboral concentrado que obrigará os mineiros a trabalhar quase 11 horas por dia.

A contestação foi demostrada num plenário de trabalhadores que decorreu hoje nas instalações da Somincor, no concelho de Castro Verde, no distrito de Beja, para discutir a pretensão da administração da empresa e que contou com a presença do secretário-geral da CGTP-IN, Arménio Carlos.

A administração da Somincor quer implementar um horário de trabalho concentrado para os mineiros de 10 horas e 42 minutos por dia durante quatro dias por semana, explicou à agência Lusa Jacinto Anacleto, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira (STIM).