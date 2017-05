Actualidade

Os estivadores dos portos portugueses estão em greve aos navios e cargas desviados de Espanha, onde os trabalhdores dos portos estão em luta contra a nova legislação, segundo o Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL).

"Face aos desenvolvimentos das formas de luta dos nossos companheiros, como resposta à reincidência criminosa do Governo espanhol em atacar os estivadores profissionais, o SEAL - Sindicato Nacional dos Estivadores emitiu um pré-aviso de greve em que reafirma a sua total solidariedade para com a justa luta dos estivadores em Espanha", lê-se no comunicado hoje divulgado.

Os estivadores recusam, assim, que "o seu trabalho em Portugal seja usado para fragilizar o impacto da greve em Espanha".