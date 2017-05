Actualidade

O PS apontou hoje para a necessidade de acautelar "encargos financeiros" da aprovação do Estatuto do Bailarino Profissional, provocando protestos de PCP e PEV, que "nem queria acreditar no que estava a ouvir".

Durante a discussão no parlamento de projetos de PCP, PSD/CDS-PP, BE e PEV sobre o estatuto do bailarino, a deputada do PS Sofia Araújo afirmou que, "tendo em consideração que as propostas de lei em apreço traduzem um aumento de encargos significativos para a OPART, julga-se não ser prudente a sua aprovação imediata, sem estar previamente assegurada a melhor forma de satisfazer esses encargos".

"Nem queria acreditar no que estava a ouvir. Espero que não seja o PS a inviabilizar uma solução para os bailarinos profissionais", insurgiu-se Heloísa Apolónia, sobre uma matéria que se arrasta há 15 anos, sem que as reivindicações dos profissionais sejam atendidas.