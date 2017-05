Actualidade

O cantor português Salvador Sobral, que venceu no sábado o Festival Eurovisão da Canção, atua no dia 13 de julho no festival Super Bock Super Rock (SBSR), em Lisboa, com o projeto Alexander Search, sobre Fernando Pessoa, foi hoje anunciado.

"O Palco EDP, vai receber, dia 13 de julho, em estreia absoluta, o projeto Alexander Search, que junta o novo herói nacional da música Salvador Sobral ao brilhantismo inconfundível de Júlio Resende", refere a promotora Música no Coração num comunicado hoje divulgado

Salvador Sobral, 27 anos, venceu no sábado o Festival Eurovisão da Canção, em Kiev, com o tema "Amar pelos dois", escrito pela irmã, Luísa Sobral. A visibilidade nacional e internacional do músico surgiu um ano depois de ter editado o álbum de estreia, "Excuse me", marcado pelo jazz e pela pop e com o qual tem andado em digressão pelo país há vários meses.