A Juventus conquistou hoje a Taça de Itália de futebol, a 13.ª da sua história e terceira seguida, após vencer a Lazio, por 2-0, em Roma, reforçando ainda mais a sua hegemonia no futebol transalpino.

No Estádio Olímpico, o brasileiro Dani Alves, aos 12 minutos, e Bonucci, aos 24, fizeram os golos da formação de Turim, com ambos os lances a terem assistência de Alex Sandro, antigo jogador do FC Porto.

Com este triunfo, a Juventus, que esta temporada ainda pode conquistar a Liga dos Campeões (defronta o Real Madrid em 03 de junho, em Cardiff), reforçou ainda mais o seu domínio no futebol italiano: ganhou os últimos seis campeonatos e as últimas três taças.