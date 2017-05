Actualidade

O líder republicano na Câmara dos Representantes, Paul McCarthy, admitiu em conversa privada, mas que está gravada, que Donald Trump pode ter recebido dinheiro da Federação Russa, noticia o Washington Post.

A gravação, que o Washington Post garante que ouviu e confirmou, é de 15 de junho de 2016, um mês antes de Trump ganhar a nomeação pelo Partido Republicano para disputar a eleição presidencial norte-americana.

No artigo, assinado por Adam Entous e disponibilizado no sítio do jornal na internet, McCarthy, eleito pelo Estado da Califórnia, é citado a dizer: "Há duas pessoas a quem eu penso que Putin pagou: Rohrabacher e Trump".