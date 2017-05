Actualidade

O Presidente do Brasil, Michel Temer, disse num comunicado divulgado na noite de quarta-feira pelo Palácio do Planalto, que "jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio de ex-deputado Eduardo Cunha".

A reação surge poucas horas depois de o jornal brasileiro O Globo revelar que o empresário Joesley Batista, acionista da empresa JBS, gravou uma conversa na qual Michel Temer o autoriza a pagar um suborno pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, condenado por participação no esquema de corrupção na Petrobras.

No comunicado, o chefe de Estado brasileiro afirma que "não participou e nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a Justiça pelo ex-parlamentar".