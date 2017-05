Actualidade

O Governo timorense anunciou hoje ter aprovado a assinatura do novo Programa-Quadro de Cooperação no Domínio da Defesa com Portugal, que vai vigorar até 2022 e deverá ser firmado na próxima semana, em Lisboa.

Em comunicado, o Conselho de Ministros timorense informa que o novo programa, que revê aspetos da cooperação bilateral iniciada em 2002, foi aprovado na terça-feira

O novo programa, válido para os próximos cinco anos, deverá ser assinado na próxima semana, em Lisboa, durante a visita a Portugal do ministro da Defesa timorense, Cirilo Cristóvão.