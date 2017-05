Autárquicas

O Conselho Nacional do CDS-PP aprovou na quarta-feira 37 coligações, 27 das quais lideradas pelos centristas, incluindo Lisboa com MPT e PPM, e dez lideradas pelo PSD, como Braga.

"Há 37 coligações aprovadas, há uma notícia do nosso coordenador autárquico de que o CDS está muito à frente do que estava há quatro anos em número de candidaturas global. Neste momento não faltam fechar muitas candidaturas, o CDS apresentará candidaturas a mais concelhos do que fez há quatro anos", disse à Lusa o presidente da mesa do Conselho Nacional, Telmo Correia.

A reunião do órgão máximo entre congressos foi também marcada pela discussão em torno da estratégia do partido e de questões recentes, como a proposta para o Metro de Lisboa, tendo Filipe Lobo D'Ávila, Raul Almeida e Rui Barreira feito intervenções críticas, designadamente ao 'centralismo' de uma excessiva concentração em Lisboa, onde a presidente é candidata à Câmara, relataram fontes ouvidas pela Lusa.