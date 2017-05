Actualidade

O Presidente do México pediu na quarta-feira um minuto de silêncio pela morte de pelo menos seis jornalistas nos últimos três meses e uma maior coordenação das autoridades na investigação dos crimes.

Enrique Peña Nieto convocou uma reunião com a equipa de segurança e os governadores do país depois de vários jornalistas terem morrido em diferentes pontos do país.

Na segunda-feira, Javier Valdez em Culiacan, Sinaloa, tornou-se o sexto jornalista assassinado em menos de três meses em seis estados diferentes.