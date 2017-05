PR/Croácia

A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) vai assinar hoje, em Zagreb, na presença do Presidente da República, um acordo de parceria com a Câmara Económica da Croácia, para potenciar as trocas comerciais bilaterais.

Em declarações à agência Lusa, na capital da Croácia, o presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, considerou que este memorando de entendimento irá "potenciar mais trocas comerciais, seja com missões comerciais, seja com troca de informação".

Luís Castro Henriques disse que se trata de um encetar de relações formais no plano comercial, num mercado onde a AICEP não tem representação permanente, e com o qual Portugal tem trocas "ainda muito pequeninas" e "relativamente específicas, até".