Actualidade

Quatro pessoas foram mortas à tiro, no norte da Birmânia, pelas forças de segurança, que tentavam impedir a entrada de dezenas de trabalhadores irregulares numa jazida de jade, noticiou hoje a imprensa local.

Uma dezena de pessoas ficou ferida no incidente, que aconteceu numa mina de Nan Si Bon, na região de Sagaing, depois de as autoridades decretarem restrições de acesso à zona, de acordo com o portal Irrawaddy.

A jazida atrai cerca de 500 trabalhadores itinerantes que se dedicam a vasculhar entre os escombros, em busca de restos de jadeíte.