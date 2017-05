Actualidade

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) recebeu na quarta-feira mais de 500 queixas sobre a divulgação pelo Correio da Manhã de um vídeo com um alegado abuso sexual de uma jovem num autocarro do Porto.

O regulador tinha anunciado, na quarta-feira, que iria abrir um processo para analisar a divulgação do vídeo e que "oportunamente" iria tornar pública a decisão que viesse a adotar neste caso.

Questionada pela Lusa sobre o número de queixas apresentadas, fonte oficial do regulador dos media disse que, embora "o levantamento de todas as participações recebidas sobre essa matéria" não esteja concluído, as "participações contabilizadas até ao momento ultrapassam as 500".