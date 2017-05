Actualidade

Um estudante tailandês detido por partilhar um artigo crítico do novo rei do país, previamente divulgado numa rede social, é o vencedor deste ano do mais prestigiado prémio de direitos humanos da Coreia do Sul.

Os organizadores do Prémio Gwangju para Direitos Humanos informaram que os pais de Jatupat Boonpattararaksa vão receber o prémio pelo filho na quinta-feira, numa cerimónia na cidade de Gwangju.

A polícia tailandesa deteve o estudante de Direito, em dezembro, por partilhar um perfil crítico do rei Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkunan que tinha sido publicado no Facebook pelo serviço em tailandês da cadeia britânica BBC.