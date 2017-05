Actualidade

O Standard Bank prevê que Angola tenha enfrentado uma recessão económica de 4% no ano passado, tendo revisto as estimativas depois da divulgação do crescimento económico de -4,7% nos primeiros três trimestres de 2016.

"Inicialmente, tínhamos apontado para um crescimento negativo de 1,1%, mas desde que os números de janeiro a setembro foram conhecidos, revimos a previsão do PIB para -4%", disse a analista do Standard Bank que segue a economia angolana.

Em entrevista à Lusa a partir de Joanesburgo, Samantha Singh adianta ainda que para este ano Angola já deverá crescer 1%, acelerando para 1,9% em 2018, o que revela valores muito abaixo da média dos últimos anos, principalmente antes de 2014, quando os preços do petróleo caíram para cerca de metade, desequilibrado as finanças públicas de Angola.