Actualidade

A Altice, dona da PT Portugal, afirmou hoje discordar das conclusões preliminares feitas pela Comissão Europeia que apontam para que o grupo francês tenha violado as regras comunitárias ao concretizar a compra do grupo de telecomunicações portugês.

"A Altice não concorda com as conclusões preliminares da Comissão Europeia e irá apresentar uma resposta completa a contestar todas as objeções. O envio de uma comunicação de objeções não prejudica o resultado final da investigação", refere a Altice em comunicado.

O grupo francês diz ainda que o processo de investigação "não afeta a aprovação concedida pela Comissão Europeia para a aquisição da PT Portugal pela Altice".