O grupo Seguradoras Unidas confirmou hoje ter em curso até final de 2018 um "programa de redimensionamento" dos quadros da Tranquilidade e da Açoreana, que se fundiram, escusando-se a antecipar "o número exato" de trabalhadores a dispensar.

Numa declaração escrita enviada à agência Lusa, a Seguradoras Unidas - nova designação assumida pela Tranquilidade após a fusão com a Açoreana - diz estar "a dar continuidade ao programa de redimensionamento que tem vindo a implementar", adiantando que este "será feito de forma planeada", com vista à "adequação dos postos de trabalho às reais necessidades da empresa".

"Estima-se que o programa termine no final de 2018 e não estamos em condições de antecipar o número exato que resultará do redimensionamento", referiu, salientando que o processo decorrerá "por via do diálogo com os seus colaboradores, assegurando-lhes condições financeiras e sociais que permitam um entendimento entre as partes".