Actualidade

O PSD anunciou hoje que irá pedir ao Presidente da Assembleia da República que agende a eleição do membro em falta para a fiscalização das 'secretas' e levará a votos o nome recusado pelo PS, Teresa Morais.

Em declarações aos jornalistas no final da reunião do grupo parlamentar do PSD, Luís Montenegro anunciou que irá ainda hoje contactar Ferro Rodrigues para que desencadeie o processo necessário à marcação da eleição para o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (CFSIRP), cargo que exige uma maioria de dois terços dos deputados.

"Esperamos que os deputados de todos os partidos, de todas as bancadas, possam dar a resposta democrática que se exige. É uma questão de princípio não aceitar que o PS possa ter a pretensão de condicionar tudo e todos na sociedade portuguesa e chegar mesmo ao condicionamento interpartidário", justificou Montenegro.