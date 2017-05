PR/Croácia

A Presidente da Croácia afirmou hoje que o seu país quer integrar-se no Espaço Schengen e tem a ambição de aderir a prazo à zona euro, mas ressalvou que não cumpre ainda as condições para entrar na moeda única.

"Queremos integrar-nos no Espaço Schengen, abrir as nossas fronteiras, especialmente com os nossos vizinhos, Hungria e Eslovénia ", declarou Kolinda Grabar-Kitarovic, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente português, na Presidência da República da Croácia, em Zagreb.

Sobre esta matéria, Marcelo Rebelo de Sousa disse: "Nós compreendemos a vossa preocupação com a adesão ao Espaço Schengen, e apoiamos a vossa presidência [da União Europeia], num ano crucial para a Europa, 2020".