Actualidade

O parlamento espanhol aprovou hoje em Madrid o real decreto de lei proposto pelo Governo que liberaliza o trabalho nos portos dos estivadores, que se opõem ao projeto e têm prevista uma greve que começa na próxima semana.

O executivo conseguiu a aprovação da reforma do setor da estiva exigida pela União Europeia (UE) depois de uma primeira proposta ter sido chumbada em março último.

O Governo de Mariano Rajoy apoiado pelo Partido Popular (direita) assegurou hoje o apoio do partido Cidadãos (centro), que se absteve há dois meses, e do Partido Nacionalista Basco (autonomista, direita), que já tinha apoiado o projeto, e ainda a abstenção do Partido Democrático da Catalunha (independentista, direita), que se tinha oposto.