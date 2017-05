Actualidade

O Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, que guarda um "tesouro" nacional, vai reabrir ao público no sábado, com a nova museografia, completando mais uma passo do projeto do arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha.

Hoje, Dia Internacional dos Museus, a diretora do museu, Silvana Bessone, Paulo Mendes da Rocha, e o arquiteto Nuno Sampaio, autor da museografia, apresentaram aos jornalistas o novo projeto, que permite a proteção das viaturas antigas e a informação do público em quatro línguas: português, inglês, espanhol e francês.

Encerrado desde 26 de abril para montagem da museografia, o Museu dos Coches vai ter inauguração oficial na sexta-feira, às 18:30, e no sábado - quando se celebra a Noite dos Museus - e no domingo a entrada vai ser gratuita para o público.