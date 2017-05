Actualidade

A comissão de inquérito sobre os Papeis do Panamá do Parlamento Europeu faz a 22 e 23 de junho uma missão de "apuramento de factos" em Lisboa, tendo previstos encontros com ministros, ex-ministros e deputados, entre outros.

Segundo um programa provisório a que a Lusa teve hoje acesso, os eurodeputados da comissão de inquérito que está a investigar alegadas contravenções ou má administração na aplicação das regras europeias relacionadas com o branqueamento de capitais e a elisão e a evasão fiscais (PANA), têm previstos encontros com o ministro das Finanças, Mário Centeno, os ex-ministros da tutela Maria Luís Albuquerque e Fernando Teixeira dos Santos, bem como com o ex-primeiro-ministro José Sócrates e o ex-ministro e antigo responsável do BCP e da CGD Armando Vara.

Os membros da comissão PANA pediram ainda reuniões com representantes dos partidos na comissão parlamentar de inquérito ao BES e com o banqueiro José Maria Ricciardi.