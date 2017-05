Actualidade

O líder parlamentar do PS pediu hoje ao PSD "humildade" e uma negociação "séria" na escolha do presidente da fiscalização das "secretas", insistindo que a social-democrata Teresa Morais não reúne condições por estar associada ao "aparelho partidário".

Estas palavras de Carlos César foram proferidas no final da reunião semanal da bancada socialista, depois de confrontado com a decisão do PSD de solicitar ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que agende a eleição do presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (CFSIRP). O PSD adiantou, também, que levará a votos o nome já recusado pelo PS: A vice-presidente social-democrata Teresa Morais.

Perante esta insistência do presidente da bancada social-democrata, Luís Montenegro, no nome de Teresa Morais, o líder parlamentar socialista observou em primeiro lugar que o PSD é livre de tomar essa iniciativa.