Actualidade

A bolsa de valores do Brasil (BR&FBovespa) suspendeu hoje de manhã por 30 minutos as negociações de ações.

A decisão aconteceu depois do Ibovespa, onde estão listadas as ações das principais empresas do país, registar uma queda de 10,47%, ao fim de 20 minutos de sessão.

O real, moeda do Brasil, também regista uma queda, de 8,82% face ao dólar às 10:40 locais (14:40 em Lisboa).