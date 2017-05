Actualidade

O Presidente do Brasil, Michel Temer, decidiu cancelar todos os compromissos da agenda para hoje e, segundo a imprensa brasileira, poderá fazer ao longo do dia uma intervenção pública.

A decisão foi tomada um dia depois do jornal brasileiro O Globo ter divulgado gravações sobre um encontro que o chefe de Estado manteve com um dos donos da empresa JBS, Joesley Batista, em março, no qual Michel Temer supostamente deu aval para o pagamento de suborno em troca do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha.

O Presidente brasileiro está reunido no Palácio o Planalto, sede do Governo do país, com os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência) e Antônio Imbassahy, da Secretaria de Governo.