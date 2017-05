Actualidade

O FC Porto prosseguiu hoje a preparação do jogo com o Moreirense, da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol, com uma sessão que contou com todo o plantel e ainda o guarda-redes João Gonçalo, dos sub-17.

Os 'dragões' voltam a treinar pelas 10:00 de sexta-feira, novamente no Olival, à porta fechada. Pelas 12:30, o treinador Nuno Espírito Santo fará, em conferência de imprensa, a antevisão do derradeiro desafio da época de 2016/17.

Os portistas deslocam-se no domingo, pelas 18:00, a casa do Moreirense (16.º), equipa ainda envolvida na luta pela permanência, tendo como adversários diretos o Arouca (15.º) e o Tondela (17.º), todos separados por três pontos e na luta pela permanência.