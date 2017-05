Actualidade

O Governo vai manter a aposta na mobilidade elétrica no sentido de reduzir cerca de 26% as emissões de carbono até 2030, anunciou hoje o secretário de Estado Adjunto e do Ambiente.

"Os objetivos que Portugal tem estabelecidos são de cortar, até 2020, 14% das emissões e 26% até 2030, através de planos de mobilidade sustentável que apostem em transporte partilhado e em veículos que não produzam emissões", disse à agência Lusa o secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes.

O governante falava em Portimão, durante a abertura da Smart Regional Summit e à margem da assinatura de um protocolo entre a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), o Turismo de Portugal, a Mobie.E e a ARAC - Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis Sem Condutor, no âmbito da promoção da mobilidade elétrica e do turismo sustentável na região do Algarve.