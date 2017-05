Actualidade

O ministro da Defesa confessou hoje, em Bruxelas, ter sorrido ao ouvir o Presidente russo disponibilizar-se para entregar a gravação da conversa entre o seu ministro Serguei Lavrov e o Presidente norte-americano, Donald Trump, acusado de divulgar informações secretas.

Numa conferência de imprensa no final de uma reunião de ministros da Defesa da União Europeia, José Alberto Azeredo Lopes, questionado sobre as revelações de que a administração norte-americana terá passado informação altamente confidencial a Moscovo, escusou-se a fazer comentários ou tecer "juízos de valor", dado tratar-se de "algo que é meramente alegado".

"Do ponto de vista do Estado português, naturalmente que não se vai comentar aquilo que por enquanto está estritamente no plano da alegação e da discussão quanto à ocorrência ou não dessa mesma partilha ou entrega de informações (...) Eu já tenho, acredito, bastantes coisas com que me preocupar, portanto eu vou preocupar-me, quer como cidadão, quer como responsável governativo, no dia em que houver uma qualquer conclusão, se for esse o caso, sobre os factos que atualmente estão meramente no plano da alegação", declarou.