A Sonae, através da Sonae MC, concluiu as operações para a compra da totalidade do capital da cadeia de supermercados biológicos BRIO, bem como a aquisição de 51% da empresa que detém a Go Natural, anunciou hoje o grupo.

"A concretização de ambos os acordos insere-se na estratégia da Sonae MC de apostar na área da saúde e do bem-estar, nomeadamente na alimentação saudável, respondendo à crescente procura dos consumidores por propostas que promovam um estilo de vida saudável e contribuam para uma melhoria da qualidade de vida", refere o grupo, em comunicado.

Em 26 de abril, a Sonae anunciou a compra da totalidade do capital social da BRIO, a primeira cadeia de supermercados biológicos lançada em Portugal, que inclui seis unidades especializadas em alimentação biológica, ao The Edge Group, 'holding' de investimentos e capital de risco. O valor do negócio não foi divulgado.