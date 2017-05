Actualidade

A Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, nos Açores, denunciou hoje o incumprimento dos horários dos navios de mercadorias nas ligações à Terceira e acusou a Autoridade da Mobilidade dos Transportes de não regular a atividade dos armadores.

"Para a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo e para os seus associados basta deste oligopólio que todos os dias prejudica a Terceira, prejudica a economia dos Açores. (...) Os atrasos não são uma exceção, mas sim a regra", salientou, em conferência de imprensa, Sandro Paim, presidente da associação empresarial das ilhas Terceira, Graciosa e São Jorge.

A Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo anunciou ainda que irá entregar uma segunda queixa formal àquela autoridade, a segunda desde o início do ano, lamentando que esta entidade não dê resposta às reclamações dos empresários e criticando a sua regulação da atividade da cabotagem insular nos Açores, no quadro dos requisitos e obrigações de serviço público.

À agência Lusa, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes informa ter recebido “uma exposição por parte da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo no dia 10 de abril”. “Após um primeiro contacto por telefone, a solicitar o envio de um documento integrante da exposição em causa, sem obter qualquer tipo de resposta”, a autoridade “reforçou, por escrito, a 03 de maio” este pedido, “não tendo até ao momento obtido a informação solicitada nem quaisquer esclarecimentos adicionais”, acrescenta.