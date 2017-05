Actualidade

O vice-presidente do Sporting para as modalidades, José Vicente de Moura, demitiu-se do cargo "alegando motivos de saúde", informou hoje o clube em comunicado.

"O presidente da mesa da assembleia-geral do Sporting Clube de Portugal informa que, alegando motivos de saúde, o vice-presidente para as modalidades do clube, comandante José Vicente de Moura, lhe solicitou a dispensa do cargo executivo que desempenhava até agora", lê-se na nota do clube.

Nesta passagem pelo Sporting, Vicente Moura, de 79 anos, foi eleito para a direção em 2013, integrando o elenco encabeçado por Bruno de Carvalho, e foi reconduzido nas eleições desde ano, de novo na lista do atual presidente.