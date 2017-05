Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou um resultado líquido negativo de 38,6 milhões de euros entre janeiro e março, uma melhoria face ao prejuízo de 74 milhões de euros no primeiro trimestre do ano passado.

"Os resultados estão em linha com o plano estratégico, revelam rácios de capital bastante adequados e uma boa evolução em termos de liquidez. Há também uma melhoria da margem e do produto bancário", afirmou Paulo Macedo, presidente executivo do banco público durante a conferência de imprensa de apresentação das contas.

Segundo a CGD, o resultado líquido do trimestre foi "impactado por custos não recorrentes de 58 milhões de euros (42,1 milhões de euros líquido de impostos)" e o "resultado líquido recorrente atingiu 3,5 milhões de euros".