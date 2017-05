Actualidade

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) vai manter o pré-aviso de greve de junho, uma vez que as negociações de hoje com a administração da SATA foram "inconclusivas", disse fonte sindical.

O dirigente sindical Bruno Fialho declarou à agência Lusa que "não há acordo consolidado", após ambas as partes terem estado reunidas sete horas em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Sindicato e administração da SATA retomaram as negociações hoje após 11 horas de reunião na passada sexta-feira, estando sobre a mesa, por parte do conselho de administração da SATA, uma proposta de acordo de empresa.