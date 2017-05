Actualidade

O lucro da Sonae atingiu os oito milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, montante que não é comparável com o resultado líquido de igual período do ano passado, divulgou hoje o grupo.

No primeiro trimestre do ano passado, o lucro ascendeu a 30 milhões de euros e incluía itens não recorrentes de 62 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae adianta que "o resultado líquido atribuível aos acionistas ascendeu a oito milhões de euros, beneficiando do crescimento das vendas de todos os negócios e da melhoria da rentabilidade operacional, bem como dos menores custos financeiros decorrentes do reconhecimento da forte estrutura de capital" do grupo.