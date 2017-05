Actualidade

O administrador da Sonae Luís Reis disse hoje à Lusa que os resultados do grupo no primeiro trimestre são "um muito bom arranque do ano" e destacou a presença das marcas de retalho em 90 países, que considerou um "feito bastante assinalável".

No primeiro trimestre deste ano, o volume de negócios da Sonae subiu 6% para 1.278 milhões de euros e o 'underlying' EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações), que corresponde à rentabilidade dos negócios totalmente controlados pelo grupo, cresceu 12,7% para 49 milhões de euros.

O "chief corporate center officer' (CCCO) da Sonae destacou o crescimento de 6% das vendas no primeiro trimestre, que normalmente é o período mais fraco e que este ano, relativamente a igual período de 2016, não incluiu o fim de semana da Páscoa, e o aumento da rentabilidade operacional.