Actualidade

Um inquérito sobre a qualidade de vida em Lisboa revela que os munícipes estão satisfeitos com a qualidade dos cafés e restaurantes e do comércio, mas descontentes com o trânsito e o preço da habitação.

Realizado pelo Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, a "Inquirição aos munícipes e agentes da cidade de Lisboa: qualidade de vida e governação urbana" foi hoje apresentada em Lisboa, no âmbito de uma conferência internacional sobre a reforma administrativa da cidade, processo que está a assinalar quatro anos de implementação.

No caso dos moradores, os inquiridos estão mais satisfeitos com aspetos como a oferta e qualidade de cafés, restaurantes e esplanadas e de comércio e serviços (89,7%), a oferta e qualidade de espaços públicos como praças e largos (89,2%), a oferta e qualidade de espaços verdes (85,6%) e a oferta e qualidade de atividades culturais e de lazer (81,8%), indica o sumário executivo do estudo, a que a agência Lusa teve acesso.