Actualidade

Os Xutos e Pontapés e os Amor Electro são as principais atrações do Festival Da Liberdade 2017 que terá lugar a 16 e 17 de junho no Parque Urbano de Albarquel, em Setúbal, foi hoje anunciado.

O grupo Amor Electro estará em palco na noite de 16 de junho e, no dia seguinte, são os Xutos e Pontapés a encerrar o certame no palco principal do Festival da Liberdade.

Bezegol, Diogo Piçarra, Supernova e Capicua também estão entre os muitos grupos que vão mostrar-se nos três palcos do festival, no qual a Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), espera ter cerca de 50.000 visitantes.