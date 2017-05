Rali de Portugal

O norueguês Mads Ostberg (Ford Fiesta) e o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) dividiram hoje o melhor tempo na superespecial de abertura do Rali de Portugal, sexta prova do campeonato do mundo, disputada em Lousada.

Ostberg e Neuville, que venceu os últimos dois ralis da temporada, repartem a liderança da prova, após concluírem os primeiros 3,36 quilómetros cronometrados em 2.26,6 minutos, menos uma décima de segundo do que o neozelandês Hayden Paddon (Hyundai i20), terceiro.

O francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta), tetracampeão do mundo e líder do Mundial, alcançou o sexto tempo, ao gastar mais 0,7 segundos do que a dupla de primeiros classificados, enquanto o norte-irlandês Kris Meeke (Citroën C3), que defende o título na terra lusa, não foi além do 10.º lugar na superespecial, a dois segundos.