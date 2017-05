Actualidade

Chris Cornell, vocalista das bandas Soundgarden e Audioslave, morreu em Detroit, por enforcamento, segundo determinou hoje o médico de medicina legal encargado pelo caso.

"Baseámo-nos nas nossas observações, investigámos o acontecimento como um possível suicídio", disse o diretor de comunicação da polícia de Detroit, no Estado do Michigan, Michel Woody, acrescentando: "Não vamos comentar especificamente porquê".

Um amigo de Chris Cornell foi comprovar o estado do artista ao seu quarto no hotel MGM Grand, em Detroit, onde o encontrou inconsciente no chão da casa de banho, avisando as autoridades, por volta da meia-noite de quarta-feira.